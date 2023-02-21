Опрос NUR.KZ: сколько денег вы тратите в месяц на уход за собой?

Спа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как часто мы слышим от различных блогеров, коучей и прочих медийных личностей о необходимости максимально заботиться о себе и ухаживать за собой, независимо от гендера.

Реклама салонов красоты, спа, массажных кабинетов так и зазывает, а ассортимент услуг настолько широк, что сегодня быть ухоженным очень просто, нужно лишь заработать на все желаемое.

Но не только разный уровень доходов играет решающую роль. Кто-то привык довольствоваться простой стрижкой, кто-то старается сделать как можно больше для себя любимой или любимого. А кто-то и вовсе справляется с различными видами ухода самостоятельно.

Мы решили узнать, у наших читателей, сколько денег вы тратите в месяц на уход за собой?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010252-opros-nurkz-skolko-deneg-vy-tratite-v-mesyats-na-uhod-za-soboy/