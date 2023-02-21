Рыжее облако заметили жители ВКО (видео)

Рыжее облако. Кадр из видео: YK-news.kz

Рыжее облако сняли на видео в Восточно-Казахстанской области. Необычное явление прокомментировали в региональном департаменте экологии, передает YK-news.kz.

Очевидцы рассказали, что 19 февраля они увидели рыжее облако в районе Алтай.

Как пояснили в пресс-службе департамента экологии ВКО, на видео было зафиксировано пылевое облако, образованное в результате плановых взрывных работ на Сажаевском месторождении, которые были предусмотрены проектной документацией.

В декабре прошлого года жители региона наблюдали аналогичное явление в районе трассы Усть-Каменогорск - Алтай. По данному факту ведомство провело внеплановую экологическую проверку в отношении ТОО "Бухтарминская цементная компания".

"В ходе проверки установлено, что 4 декабря 2022 года на Сажаевском месторождении производились взрывные работы, заказчиком которых стало ТОО "Бухтарминская цементная компания". При взрывных работах пыль поднимается в атмосферу ударной волной. То есть образуется пылевое облако, которое в последующем оседает на территории месторождения, не выходя за пределы границ санитарно-защитной зоны", - отметили в департаменте экологии.

Здесь добавили, что на территории карьера имеется глина красного цвета, чем и объясняется необычный цвет пыли.

По информации официального сайта акимата, район Алтай занимает территорию площадью 1 056 096 га, что составляет 3,7% от площади Восточно-Казахстанской области.

На территории района расположены два города: Алтай и Серебрянск; 4 поселка: Прибрежный, Зубовск, Новая Бухтарма; 9 сельских округов: Малеевский, Северный, Средигорный, Чапаевский, Парыгинский, Никольский, Соловьевский, Полянское, Тургусунский.

Районный центр, город Алтай, расположен в 175 километрах от Усть-Каменогорска. Аким района Алтай - Ернар Мустафин.

Как указывается на официальном сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, Сажаевское месторождение известняков, являющееся сырьевой базой ТОО "Бухтарминская цементная компания", расположено в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, в 110 км на юго-восток от Усть-Каменогорска, на расстоянии 1 км южнее поселка Сажаевка, в 5 км юго-западнее поселка Октябрьский и цементного завода.

Месторождение находится в промышленно развитом районе и связано с областным центром и ближайшими городами Алтай, Серебрянск асфальтированной дорогой, проходящей вдоль западного борта Сажаевского карьера.

Железная дорога Защита-Алтай, пролегающая через территорию цементного завода, связывает крупные промышленные центры Казахстана и смежные регионы России. В непосредственной близости находится Бухтарминское водохранилище с оборудованным портом Октябрьский, береговая линия которого проходит в 1,5-2 км южнее месторождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010202-ryzhee-oblako-zametili-zhiteli-vko-video/