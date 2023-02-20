Столичные полицейские обратились к астанчанам

Авария. Иллюстративное фото: FatCamera/Getty Images

Полиция Астаны в своем официальном Instagram-аккаунте обратилась к жителям столицы из-за ухудшения погодных условий - горожан призвали быть внимательными на дорогах.

По данным ДП Астаны, с утра 20 февраля в столице зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий.

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков полиция города обратилась к участникам дорожного движения с призывом быть максимально внимательными и осторожными.

"Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Водителям транспортных средств необходимо отказаться от совершения резких маневров и торможений, это может привести к потере контроля над транспортным средством в условиях сложившейся погоды. Также при управлении транспортными средствами не стоит пользоваться гаджетами. Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам", - говорится в сообщении ведомства.

Пешеходов предупредили, что при переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

Как подчеркивают полицейские, меры предосторожности помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Также астанчан попросили не оставлять личный транспорт на проезжей части, чтобы не создавать помехи снегоуборочной технике.

Отметим, согласно прогнозу на официальном сайте РГП "Казгидромет", в Астане 21 февраля объявлено штормовое предупреждение - ожидается гололедица и низовая метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010151-stolichnye-politseyskie-obratilis-k-astanchanam/