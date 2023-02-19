Несколько сел и дачных массивов могут присоединить к Таразу в этом году (видео)

Тараз. Иллюстративное фото: gov.kz

В этом году территории двух пригородных районов планируют присоединить к Таразу. Если генплан утвердит правительство, территория областного центра Жамбылской области увеличится до 30 тыс. гектаров, передает телеканал "Хабар 24".

По данным телеканала, к Таразу в этом году планируют присоединить 14 близлежащих населенных пунктов, а также два дачных массива. Отмечается, что это территории Байзакского и Жамбылского районов.

Если генеральный план города утвердит правительство, то более 44 тысяч сельчан станут горожанами, а территория областного центра увеличится до 30 тысяч гектаров.

При этом по плану из-за увеличения населения Тараз разделят на два административных района, в которых создадут и акиматы.

Также здесь появится три новых микрорайона. Начало строительства запланировано уже на конец 2023 года. В каждом из них планируется возвести около 70 многоэтажек и другие социальные объекты.

Байзакский район Жамбылской области. Скриншот: Google Maps

Жамбылский район Жамбылской области. Скрншот: Google Maps

"В 14-м микрорайоне мы планируем строительство 64-х многоэтажных домов. Это в основном будет коммерческое жилье, то есть от 7 до 12 этажей. Кроме того, у нас предусмотрено строительство новой школы, это "Комфортная школа".

Еще объекты здравоохранения и коммерческие объекты, такие как торговые центры, спортивные центры и спортивные площадки.

В этом году планируем строительство первых домов. Сегодня мы готовим документы на аукцион, то есть хотим привлечь туда инвесторов", – сообщил аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.

Добавим, что город Тараз расположен на юго-западе Жамбылской области, в центре Талас-Асинского оазиса, на левом берегу реки Талас.

Площадь города сейчас составляет 110 квадратных километров (протяженность в длину – 23,5 километра в ширину – 12,5 километров). Такие данные приводятся на сайте Республиканского туристского портала VisitKazakhstan.kz.

По информации Бюро нацстатистики РК, на 1 января 2022 года численность населения города составляла 362 965 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009970-neskolko-sel-i-dachnyh-massivov-mogut-prisoedinit-k-tarazu-v-etom-godu-video/