Более 3 млрд тенге взыскал ЕНПФ с обанкротившейся компании

Логотип ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинская прокуратура приняла меры по взысканию и возврату пенсионных активов в размере более 3 млрд тенге в пользу АО "ЕНПФ", сообщается на официальном сайте ведомства.

Прокуроры помогли исполнить решение СМЭС, вынесенное в 2016 году.

Уточняется, что Управлением по надзору за законностью судебных актов по гражданским, административным делам и исполнительного производства прокуратуры Алматы приняты меры по взысканию с АО "HOMEBROKER" в пользу АО "ЕНПФ" пенсионных активов в размере свыше 3 млрд тенге.

В надзорном ведомстве отметили, что при изучении материалов исполнительного производства были установлены факты уклонения компании от исполнения обязательств перед ЕНПФ.

Бизнесмены уклонялись путем банкротства с последующим списанием данных обязательств и непринятия действенных мер по взысканию долга с дебиторов - аффилированных компаний, отметили в прокуратуре.

По поручению надзорного органа АО "ЕНПФ" была проведена работа по взысканию в судебном порядке с АО "HOMEBROKER" суммы задолженности путем взыскания данных средств с ТОО "Сити Сервис Инвест Строй".

В результате задолженность компании-должника перед ЕНПФ была погашена в полном объеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009895-bolee-3-mlrd-tenge-vzyskal-enpf-s-obankrotivsheysya-kompanii/