Массовые катания на "Медеу" отменили на неделю

Высокогорный каток "Медеу". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцев предупредили, что с 18 по 24 февраля они не смогут покататься на коньках на "Медеу" - здесь пройдут соревнования. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице катка.

Как рассказали в администрации "Медеу", с 21 по 24 февраля здесь будут проходить соревнования за кубок РК по конькобежному спорту в личном и командном первенстве. В них примут участие сильнейшие спортсмена страны из разных регионов.

В связи с соревнованиями массовые катания на ВСК "Медеу" отменяются с 18 по 24 февраля включительно.

"За медали приближающегося старта поборются представители двух городов республиканского значения и семи регионов страны", - говорится в сообщении.

21 и 22 февраля пройдет финальный этап кубка Казахстана, а 23 и 24 февраля состоится старт в командных дисциплинах.

В дни состязаний вход на "Медеу" будет свободный, организаторы приглашают всех желающих поболеть за будущих чемпионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009825-massovye-kataniya-na-medeu-otmenili-na-nedelyu/