Автобусы в Алматы сменят маршрут из-за воскресного забега

Дорожное движение. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В это воскресенье в Алматы пройдет ежегодный зимний марафон. Из-за этого не только перекроют дороги, но и изменят направление целого ряда автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Перекрытие дорог

В связи с ежегодным зимним забегом "Winter Run 2023" 19 февраля будет перекрыто автомобильное движение на нескольких участках дорог:

с 04:00 до 12:00: по северной стороне проспекта Аль-Фараби – от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан;

с 04:00 до 12:00: въезд в тоннель по проспекту Аль-Фараби – от улицы Мендикулова;

с 07:40 до 11:00: участок проспекта Аль-Фараби от улицы Желтоксан до торгового центра Esentai Mall;

с 08:30 до 10:45: проспект Аль-Фараби – от ТЦ Esentai Mall до проспекта Гагарина.

При этом подчеркивается, что южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.

Схема перекрытия движения. Фото: t.me/almaty_marathon

Изменение автобусных маршрутов

По информации Транспортного холдинга Алматы, в грядущее воскресенье будут изменены схемы 17 маршрутов:

№15

в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№30

в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Тимирязева, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№31

в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№32

в южном направлении: ул. Навои – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта (далее – КП) на "мкр. Орбита-2";

в обратном направлении: начало движения от КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее – по схеме.

№34

в северном направлении: ул. Мустафина – разворот перед кольцом – перенос КП на "мкр. Орбита-2";

в обратном направлении: начало движения от КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее – по схеме.

№38

в западном направлении: пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№62

в западном направлении: пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№63

в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме.

№67

в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№77

в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№86

в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№101

в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№103

в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№116

в восточном направлении: пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№127

в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

№135

в южном направлении: ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на "мкр. Орбита-2";

в обратном направлении: КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее – по схеме.

№211

в южном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;

в обратном направлении – без изменений.

Марафон "Winter run 2023"

Забег, по приведенной на официальном сайте Almaty Marathon информации, начнется возле бизнес-центра "Нурлы Тау".

Участники смогут выбрать один из трех вариантов дистанций: 10 километров, 7 километров скандинавской ходьбы или детскую дистанцию в 3 километра.

По правилам проведения забега, которые можно скачать по следующей ссылке, участникам рекомендуется не бежать в одном ряду с двумя и более участниками, а при переходе на шаг – держаться правой стороны дороги.

Также участникам запрещается:

использовать любые механические средства (самокат, велосипед, ролики, пр.) передвижения для всех, кроме спортсменов-колясочников и участников со специальными детскими беговыми колясками;

участвовать в соревновании в наушниках – участник обязан слышать предупреждения других бегунов, судей, организаторов и других лиц, вовлеченных в организацию соревнования;

участвовать с животными;

участвовать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

участвовать с любыми предметами, которые могут быть опасны для других участников;

участвовать с прогулочными колясками;

останавливаться на трассе – в случае плохого самочувствия, участнику по возможности необходимо остановить свое участие и отойти на обочину трассы, не мешая движению других участников соревнования;

препятствовать движению участников и организации соревнования иным способом.

Подчеркивается, что никто из официальных лиц команды, других лиц не имеет права идти, бежать, двигаться рядом с участником, в то время как участник берет питание или напитки.

За нарушение правил участник будет дисквалифицирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009737-avtobusy-v-almaty-smenyat-marshrut-iz-za-voskresnogo-zabega/