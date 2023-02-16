Автобусы в Алматы сменят маршрут из-за воскресного забега
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В это воскресенье в Алматы пройдет ежегодный зимний марафон. Из-за этого не только перекроют дороги, но и изменят направление целого ряда автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горакимата.
Перекрытие дорог
В связи с ежегодным зимним забегом "Winter Run 2023" 19 февраля будет перекрыто автомобильное движение на нескольких участках дорог:
- с 04:00 до 12:00: по северной стороне проспекта Аль-Фараби – от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан;
- с 04:00 до 12:00: въезд в тоннель по проспекту Аль-Фараби – от улицы Мендикулова;
- с 07:40 до 11:00: участок проспекта Аль-Фараби от улицы Желтоксан до торгового центра Esentai Mall;
- с 08:30 до 10:45: проспект Аль-Фараби – от ТЦ Esentai Mall до проспекта Гагарина.
При этом подчеркивается, что южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.
Изменение автобусных маршрутов
По информации Транспортного холдинга Алматы, в грядущее воскресенье будут изменены схемы 17 маршрутов:
№15
- в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№30
- в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Тимирязева, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№31
- в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№32
- в южном направлении: ул. Навои – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта (далее – КП) на "мкр. Орбита-2";
- в обратном направлении: начало движения от КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее – по схеме.
№34
- в северном направлении: ул. Мустафина – разворот перед кольцом – перенос КП на "мкр. Орбита-2";
- в обратном направлении: начало движения от КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее – по схеме.
№38
- в западном направлении: пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№62
- в западном направлении: пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№63
- в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме.
№67
- в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№77
- в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№86
- в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№101
- в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№103
- в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№116
- в восточном направлении: пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№127
- в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
№135
- в южном направлении: ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на "мкр. Орбита-2";
- в обратном направлении: КП "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее – по схеме.
№211
- в южном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее – по схеме;
- в обратном направлении – без изменений.
Марафон "Winter run 2023"
Забег, по приведенной на официальном сайте Almaty Marathon информации, начнется возле бизнес-центра "Нурлы Тау".
Участники смогут выбрать один из трех вариантов дистанций: 10 километров, 7 километров скандинавской ходьбы или детскую дистанцию в 3 километра.
По правилам проведения забега, которые можно скачать по следующей ссылке, участникам рекомендуется не бежать в одном ряду с двумя и более участниками, а при переходе на шаг – держаться правой стороны дороги.
Также участникам запрещается:
- использовать любые механические средства (самокат, велосипед, ролики, пр.) передвижения для всех, кроме спортсменов-колясочников и участников со специальными детскими беговыми колясками;
- участвовать в соревновании в наушниках – участник обязан слышать предупреждения других бегунов, судей, организаторов и других лиц, вовлеченных в организацию соревнования;
- участвовать с животными;
- участвовать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- участвовать с любыми предметами, которые могут быть опасны для других участников;
- участвовать с прогулочными колясками;
- останавливаться на трассе – в случае плохого самочувствия, участнику по возможности необходимо остановить свое участие и отойти на обочину трассы, не мешая движению других участников соревнования;
- препятствовать движению участников и организации соревнования иным способом.
Подчеркивается, что никто из официальных лиц команды, других лиц не имеет права идти, бежать, двигаться рядом с участником, в то время как участник берет питание или напитки.
За нарушение правил участник будет дисквалифицирован.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009737-avtobusy-v-almaty-smenyat-marshrut-iz-za-voskresnogo-zabega/