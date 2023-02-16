Полиция опровергла слухи о наезде на девочку в Алматы, появившиеся в Сети (видео)

Полицейский и люди на остановке. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty

В соцсетях появилось видео, авторы которого утверждали, что полицейские якобы наехали на девочку, когда хотели проехать между автобусом и остановкой в Алматы. Стражи порядка объяснили ситуацию. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Видео очевидца, снятое из окна автобуса, было опубликовано в Instagram-сообществе krispi_almaty.

На кадрах виден служебный полицейский автомобиль, стоящий между автобусом и остановкой. Рядом с ним стоит полицейский и девочка в светлой куртке, оттряхивающая колени.

В подписи к публикации сообщается, что, по словам автора, полицейские хотели проскочить между автобусом и остановкой и наехали на девочку. Тем не менее самого предполагаемого наезда на кадрах нет.

Отмечается, что инцидент произошел по проспекту Райымбека на остановке "Баня".

Позже представители МВД сообщили, что видео было вырвано из контекста.

"По данному факту проведена проверка. Сведения о ДТП не подтверждаются. Обнародованное видео вырвано из контекста. Установлено, что девушка упала.

Сотрудники полиции, оказавшиеся неподалеку, остановились, чтобы оказать ей помощь", – подчеркнули стражи порядка.

Что делать при попадании в ДТП?

Если вдруг вы все же стали участником ДТП, важно помнить о следующих правилах. Они приводятся на официальном сайте "Электронного правительства".

В случае ДТП необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, и если они есть, то вызвать скорую помощь;

включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные – это может пригодиться при особых случаях;

вызвать сотрудников административной полиции ("102" – если нет пострадавших / "112" – если есть), а также страховых агентов.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции, прибывшие на место происшествия, должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009649-politsiya-oprovergla-sluhi-o-naezde-na-devochku-v-almaty-poyavivshiesya-v-seti-video/