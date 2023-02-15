Казахстанцы потратили на красивые номера для авто 6 млрд тенге

Казахстанцы с номерами для авто. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские автомобилисты за последний год потратили почти шесть миллиардов тенге на красивые номера для своих машин. Больше остальных красивые номера приобрели жители Алматы, передает сайт телеканала КТК.

По данным "Правительства для граждан", самыми дорогими номерами для авто являются комбинации с одинаковыми буквами, начинающиеся с двух нулей.

К классу VIP также относится номер с тремя семерками. Такие обозначения владельцам обходились в 285 МРП, то есть почти в 873 тыс. тенге.

Отмечается, что жители Алматы больше остальных любят красивые номера. В прошлом году они приобрели 7 тыс. нестандартных регистрационных знаков. Благодаря этому в госбюджет поступило 2 млрд 365 млн тенге.

Источник: КТК

Ранее мы писали, что в Казахстане отмечается особенно высокий спрос на уникальные номерные знаки для автомобилей. Стоимость самых дорогих "красивых" автономеров достигла почти миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009586-kazahstantsy-potratili-na-krasivye-nomera-dlya-avto-6-mlrd-tenge/