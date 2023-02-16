Карету скорой помощи использовали для перевозки продуктов в Карагандинской области

Карета скорой помощи. Кадр из видео: instagram.com/vk_gazeta

В соцсетях появилось видео, на котором автор ролика утверждает, что карету скорой помощи использовали для перевозки продуктов в Актогайском районе Карагандинской области. В управлении здравоохранения региона прокомментировали публикацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике "Вечерняя Караганда" опубликовано видео, на кадрах которого можно увидеть автомобиль скорой помощи, припаркованный у одного из зданий в вечернее время. По словам автора ролика, его использовали для перевозки продуктов.

"Местная жительница застала у магазина машину скорой помощи, которая была доверху загружена продуктами питания. А ребенку невозможно вызвать машину, возмутилась женщина", – говорится в описании к видео.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали публикацию, подтвердив, что водитель скорой помощи использовал транспорт в личных целях. Однако, по данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2022 года.

"Управлением здравоохранения Карагандинской области произведена проверка данного происшествия. По итогам разбирательства руководитель Центральной больницы Актогайского района привлечен к дисциплинарной ответственности за ослабление контроля в коллективе.

Данная видеозапись сделана 25 декабря 2022 года. Водитель служебного автомобиля транспортировал в областной центр биологические материалы. На обратном пути приобрел продукты питания для личных нужд, связанных с празднованием семейного мероприятия", – сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве отметили, что автомобиль, которым управлял водитель, является резервной машиной больницы.

"Скорая медицинская помощь оказывается на основном служебном транспорте бесперебойно. Водителю, использовавшему служебный транспорт в личных целях, объявлен строгий выговор", – подчеркнули в управлении здравоохранения региона.

Ранее в Минздраве РК внесли изменения в работу скорой медицинской помощи. Для улучшения качества и доступности экстренной медпомощи населению была увеличена численность бригад, кроме того, теперь в их состав включен парамедик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009583-karetu-skoroy-pomoschi-ispolzovali-dlya-perevozki-produktov-v-karagandinskoy-oblasti/