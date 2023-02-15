Черный список запрещенных сайтов для школьников создадут в Алматы

Ноутбуки. Иллюстративное фото: pexels.com

Прокуратура города Алматы отреагировала на опубликованное в соцсетях видео, на кадрах которого школьники просматривают видео порнографического характера, передает официальный сайт надзорного органа южной столицы.

Сообщается, что прокуратурой города был проведен анализ защищенности школьников от запрещенной информации.

"Несмотря на принимаемые органами меры по блокировке таких сайтов, практически ежедневно создаются новые.

Учитывая это, прокуратурой города Алматы предложено усилить и пересмотреть работу по мониторингу такого контента и недопущению распространения их среди учащихся", – говорится в заявлении надзорного органа.

В прокуратуре отметили, что по акту прокурорского надзора Управлением образования принят специальный приказ, по которому на КГУ "Городской научный методический центр новых технологий в образований" возложена обязанность проведения мониторинга и формирования черного списка. Обнаруженные запрещенные сайты будут вноситься в корпоративную сеть School net. Это позволит минимизировать доступ школьников к нежелательному контенту.

Как добавили в ведомстве, по закону госорганы не должны допускать того, чтобы дети имели доступ к просмотру запрещенного контента, к которому относятся фото и видео, распространяющие порнографию, культ жестокости и насилия, оскорбляющие человеческое достоинство, а также оказывающие вредное воздействие на детей и способствующие совершению правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009553-chernyy-spisok-zapreschennyh-saytov-dlya-shkolnikov-sozdadut-v-almaty/