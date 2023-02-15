Дороги перекроют в воскресенье в Алматы из-за забега

Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 19 февраля, в Алматы будут частично перекрыты дороги для проведения ежегодного зимнего марафона Winter Run 2023. Об этом сообщается в Telegram-канале "Алматы марафон".

19 февраля 2023 года с 04:00 до 12:00 будет частично перекрыто движение в местах прохождения дистанции марафона Winter Run 2023.

Так, будут перекрыты:

тоннель на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова;

северная сторона проспекта Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан – с 04:00 до 12:00;

северная сторона проспекта Аль-Фараби от улицы Желтоксан до– с 07:40 до 11:00;

северная сторона проспекта Аль-Фараби от Esentai Mall до проспекта Гагарина – с 08:30 до 10:45.

При этом южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта.

Схема перекрытия движения. Фото: t.me/almaty_marathon

Сам марафон начнется возле бизнес-центра "Нурлы Тау". Такая информация приводится на официальном сайте Almaty Marathon.

Участники смогут выбрать один из трех вариантов дистанций: 10 километров, 7 километров скандинавской ходьбы или детскую дистанцию в 3 километра.

Добавим, что согласно положению о проведении забега, участникам рекомендуется не бежать в одном ряду с двумя и более участниками, а при переходе на шаг держаться правой стороны дороги.

Также участникам запрещается:

использовать любые механические средства (самокат, велосипед, ролики, пр.) передвижения для всех, кроме спортсменов-колясочников и участников со специальными детскими беговыми колясками;

участвовать в соревновании в наушниках – участник обязан слышать предупреждения других бегунов, судей, организаторов и других лиц, вовлеченных в организацию соревнования;

участвовать с животными;

участвовать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

участвовать с любыми предметами, которые могут быть опасны для других участников;

участвовать с прогулочными колясками;

останавливаться на трассе – в случае плохого самочувствия, участнику по возможности необходимо остановить свое участие и отойти на обочину трассы, не мешая движению других участников соревнования;

препятствовать движению участников и организации соревнования иным способом.

Никто из официальных лиц команды, других лиц не имеет права идти, бежать, двигаться рядом с участником, в то время как участник берет питание или напитки.

Подчеркивается, что за нарушение правил участник будет дисквалифицирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009540-dorogi-perekroyut-v-voskresene-v-almaty-iz-za-zabega/