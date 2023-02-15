Новый праздник хотят учредить в Казахстане

Календарь на экране планшета. Иллюстративное фото: pixabay.com

День работников в сфере государственных услуг предлагают праздновать в Казахстане 15 апреля. Соответствующий проект постановления правительства появился на портале "Открытые НПА".

Разработчиком документа указано Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В пояснительной записке отмечается, что общая численность работников сферы госуслуг составляет примерно 20 тысяч человек. Трудятся они во всех регионах Казахстана, включая самые отдаленные районы.

"Однако сегодня работники сферы оказания государственных услуг не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества ввиду отсутствия такого праздника", – заявили в МЦРИАП.

Отмечается, что разработчики проекта изучили мировой опыт празднования профессиональных праздников. Так, в Грузии с 2004 года каждое третье воскресенье апреля отмечается профессиональный праздник День работника сферы услуг в Грузии. В Азербайджане подобный праздник отмечают с 2017 года. В Южной Корее есть праздник День электронного правительства, его отмечают 24 июня.

"Включение профессионального праздника в перечень даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры", – считают авторы проекта постановления.

Отмечается, что реализация проекта постановления не потребует финансовых затрат.

Публичное обсуждение проекта продлится до 1 марта 2023 года.

На портале "Электронного правительства" сказано, что, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в нашей стране отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

К профессиональным и иным праздникам относят праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Профессиональные праздники не являются выходными днями, зато являются хорошим поводом поздравить коллег, знакомых и родных людей.

Ознакомиться со списком профессиональных праздников Казахстана можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009481-novyy-prazdnik-hotyat-uchredit-v-kazahstane/