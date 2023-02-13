Сбежавших из дома девочек сняли с поезда по дороге в Актау

Девочка возле поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области сбежали из дома две девочки 13 и 16 лет. Их нашли в одном из вагонов и сняли с поезда в Актюбинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Девочки ушли из дома 12 февраля. Родители сообщили, что, возможно, они отправились со станции Тобол (Костанайская область) в Актау.

Полицейские Рудного сразу связались с коллегами из линейного отдела полиции, которые проверили поезд и обнаружили в одном из вагонов пропавших беглянок.

На станции Айка Актюбинской области несовершеннолетних сняли с поезда и направили в полицию, откуда их затем доставили домой.

Родители поблагодарили стражей порядка за поиск и возвращение детей.

На портале egov.kz отмечается, что если речь идет о пропаже ребенка, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения несовершеннолетнего.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.

В то же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, проверить места, где бывал пропавший, проехать его маршрутом и т.п.

Важно, чтобы именно сотрудники полиции координировали поисковую операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009172-sbezhavshih-iz-doma-devochek-snyali-s-poezda-po-doroge-v-aktau/