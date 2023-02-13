Пьяный водитель протащил полицейского 200 метров в Темиртау (видео)

Полицейские у автомобиля. Кадр из видео: polisia.kz

В Темиртау водитель автомобиля, остановленного правоохранителями, протащил патрульного полицейского 200 метров, после чего съехал в кювет, сообщает информационный портал МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел в субботу, 11 февраля.

Как рассказали в правоохранительных органах, примерно в 00:35 наряд батальона патрульной полиции остановил автомобиль, за рулем которого находился 31-летний мужчина. На требование полицейских предъявить регистрационные документы на автомашину он ответил, что их у него нет. В ходе разговора полицейские почувствовали, что от водителя исходит запах алкоголя, и потребовали, чтобы он вышел из машины.

"Не закрывая дверь автомашины, водитель резко тронулся с места и попытался скрыться. Один из полицейских запрыгнул в салон авто нарушителя, при этом его левая нога осталась снаружи.

Водитель протащил патрульного 200 метров и съехал в кювет. Полицейский вытащил его из салона автомашины и, применив прием, уложил на землю", - говорится в сообщении.

Водителя доставили в наркодиспансер, где у него выявили алкогольное опьянение средней степени.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статье 608, статье 613 и статье 667 КРКобАП. Решением суда он арестован на 30 суток и лишен прав на управления автомобилем на семь лет.

Напомним, ранее в Алматинской области 22-летний полицейский погиб в ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009080-pyanyy-voditel-protaschil-politseyskogo-200-metrov-v-temirtau-video/