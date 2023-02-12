Жителей Алматинской области предупредили об угрозе подтопления

Подтопление. Иллюстративное фото: МЧС РК

Департамент по ЧС Алматинской области предупредил жителей региона об угрозе подтопления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели, ссылаясь на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет" от 12 февраля, пояснили, что в связи с погодными условиями ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Этому будут способствовать осадки и повышение температурного фона, отметили в ДЧС. Повышение температуры воздуха в регионе ожидается 14-15 февраля, также в ближайшие дни прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в феврале в некоторых регионах Казахстана прогнозируются осадки выше нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009069-zhiteley-almatinskoy-oblasti-predupredili-ob-ugroze-podtopleniya/