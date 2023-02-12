Снег, мороз и сильный ветер пообещали в Астане в воскресенье

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 12 февраля - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в воскресенье ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 1-3 градуса со знаком "минус". Сегодня в южной столице будет почти безветренно - 0-5 м/с.

В Астане временами будет идти снег, обещают синоптики. В столице ожидается морозная погода - температура воздуха опустится до -13...-15 градусов. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 7-12 м/с.

В Шымкенте сегодня специалисты метеослужбы обещают плюсовую температуру - столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. Также в мегаполисе будет сильный ветер от 8 до 13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009037-sneg-moroz-i-silnyy-veter-poobeschali-v-astane-v-voskresene/