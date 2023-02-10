"Помогите спасти жизнь дочери": семья из Атырау собирает 235 тыс. долларов на лечение ребенка

Руфина. Фото: из личного архива

Руфина Серик из Атырау - единственный ребенок в семье. Когда девочке было чуть больше года, мама при смене подгузника обратила внимание на образование в области пупка дочери. Сразу поняв, что это - что-то серьезное, женщина обратилась к врачам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Так как мы живем в поселке, то к нашей ситуации не отнеслись серьезно, сказав, что у Руфины вздутие живота. Я не стала ждать и сразу поехала с дочкой в частную клинику на обследование. Мы прошли УЗИ, после которого нам сообщили о новообразовании и госпитализировали в онкологическое отделение.

Там провели дополнительное обследование, КТ, МРТ и поставили диагноз - злокачественное новообразование. Мы с родными посоветовались и решили лечить дочь в Турции", - рассказывает мама девочки Инкар.

18 августа семья приехала в Турцию, там провели полное обследование, а также взяли биопсию и поставили диагноз - нейробластома забрюшинного пространства с метастазами.

На сегодняшний день Руфина прошла 6 курсов химиотерапии и сложнейшую операцию. На лечение средства помогли собрать родные, близкие, друзья и коллеги семьи. Но этих денег не хватает на продолжение терапии.

"Метастазы уже ушли, мы надеемся, что здесь врачи смогут вывести Руфину в ремиссию. Клиника выставила счет за лечение Руфины в сумме 235 000 долларов, с такой суммой нам не справиться. Умоляю, помогите спасти жизнь маленькой дочери", - заключила Инкар.

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Тел.: +7 775 305 77 12

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Инкар М. (мама)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008864-pomogite-spasti-zhizn-docheri-semya-iz-atyrau-sobiraet-235-tys-dollarov-na-lechenie-rebenka/