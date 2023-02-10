Сколько казахстанцев уехало из страны в 2022 году

Самолеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С января по декабрь 2022 года Казахстан покинули 24 239 человек, число прибывших в страну составило 17 293 человека, передает официальный сайт Бюро национальной статистики АПСР РК.

По данным Бюро национальной статистики, сальдо миграции составило -6 946 человек.

"В январе-декабре 2022 года число прибывших в страну составило 17 293 человека, число выбывших из страны 24 239 человек. Сальдо миграции составило -6 946 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2021 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 57,5%, число выбывших из страны уменьшилось на 24,7%.

Также основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,9%, доля выбывших в эти страны – 83,4%.

Между тем численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 6,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: в Алматы прибыло 35 302 человека, в Астану – 33 798 человек, в Шымкент – 2 756 человек и Алматинскую область – 898 человек.

Сальдо миграции. Инфографика: Бюро национальной статистики

Тем временем численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека, из них горожане – 12 208 259, сельские жители – 7 556 745 человек.

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, насколько увеличилась численность мегаполисов Казахстана за последние 10 лет. Он отметил, что в крупных городах рост численности населения и территории вызывают ряд проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008859-skolko-kazahstantsev-uehalo-iz-strany-v-2022-godu/