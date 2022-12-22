Население и территории мегаполисов Казахстана растут неконтролируемо, заявили в МНЭ

Вид на город Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пленарном заседании сената рассказал, насколько увеличилась численность мегаполисов Казахстана за последние 10 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе обсуждения проекта закона о развитии агломераций министр отметил, что сейчас в агломерациях Казахстана имеются некоторые дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

"Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы – на 37%, Шымкента – на 67%.

Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", – указал Куантыров.

Как итог, по словам министра, в крупных городах рост численности населения и территории вызывают ряд проблем. В их числе:

увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры;

строительство на окраинах города без привязки;

отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки;

отсутствие удобной транспортной системы;

дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов.

"Одной из основных причин нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. В связи с этим возникает необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной", – резюмировал глава МНЭ.

Проект закона о развитии агломераций в сенате приняли в двух чтениях. Документ направлен на подпись главе государства.

Когда закон будет подписан, полномочия некоторых акиматов будут расширены. Нюансы нового документа ранее разъяснял сам Куантыров на заседании мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002573-naselenie-i-territorii-megapolisov-kazahstana-rastut-nekontroliruemo-zayavili-v-mne/