Украинец получил казахстанское гражданство

Жаннет Наукенова и Виталий Топтун. Фото: polisia.kz

74-летний украинец в 2016 году приехал на работу в Казахстан и решил остаться, а спустя 7 лет получил гражданство РК, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Недавно в отдел миграционной службы обратился 74-летний житель села Успенка Павлодарской области Виталий Топтун.

Как установлено, будучи гражданином Украины, он в 2016 году приехал на работу в Казахстан и решил остаться.

Обратившись к старшему инспектору миграционной службы Успенского района Жаннет Наукеновой по вопросу приема гражданства РК, мужчина столкнулся с проблемой выхода из гражданства своей страны в связи с событиями, происходящими в Украине.

Поехать туда и получить какие-либо документы было затруднительной задачей для человека пожилого возраста. Однако сотрудница смогла найти решение путем получения необходимых документов через заграничное учреждение Украины в Казахстане.

В итоге пенсионер получил казахстанское гражданство. Мужчина выразил благодарность Жаннет Наукеновой.

В соответствии со статьей 10 Закона РК "О гражданстве Республики Казахстан" (далее – Закон) гражданство приобретается:

по рождению;

в результате приема в гражданство РК;

по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными договорами РК;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

В соответствии со статьей 15 Закона, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом.

Решение по ходатайствам о приеме в гражданство Республики Казахстан принимается президентом страны.

Согласно статье 16 Закона в гражданство РК могут быть приняты:

лица, постоянно проживающие на территории РК не менее пяти лет (на момент подачи ходатайства о приеме в гражданство пятилетний срок проживания в РК должен быть непрерывным) либо состоящие в браке с гражданином РК (проживающие не менее 3 лет);

граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из близких родственников - граждан Республики Казахстан: ребенка (в том числе усыновленного), супруга (супругу), одного из родителей (усыновителей), сестру, брата, деда или бабушку, независимо от срока их проживания в Республике Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008741-ukrainets-poluchil-kazahstanskoe-grazhdanstvo/