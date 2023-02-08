Исследование: каждый алматинец "выкуривает" 480 сигарет в год из-за загрязненного воздуха

Смог над Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аналитики компании HouseFresh проанализировали данные о концентрации вредных веществ в воздухе в разных городах мира и составили рейтинг городов, жители которых сильнее всего страдают от "пассивного курения". Рейтинг опубликован на официальном сайте HouseFresh.

Как пишет издание, взрослый человек ежедневно вдыхает в среднем 11 000 литров воздуха. Хотя выходить на улицу и дышать свежим воздухом полезно для здоровья, не все большие города могут похвастаться этим самым свежим воздухом.

Согласно научным данным, в мировых мегаполисах воздух загрязнен настолько, что обычные прогулки могут быть эквиваленты выкуриванию сотен сигарет в год.

Эксперты HouseFresh решили подсчитать, сколько сигарет люди "выкуривают" в разных городах из-за загрязненного воздуха. Для этого специалисты проанализировали данные о средних концентрациях PM2.5 (загрязнители атмосферного воздуха, включающие смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии - прим. ред.) в мировых мегаполисах и преобразовали их в эквивалентное количество "пассивно выкуриваемых" сигарет в годовом выражении.

По результатам исследования, больше всего городов с наиболее загрязненным воздухом в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

Самый чистый воздух в швейцарском Берне.

В список аутсайдеров вошла и южная столица Казахстана - Алматы. Жители этого города, по данным исследователей, в год пассивно выкуривают до 480 сигарет. К слову, еще хуже ситуация обстоит в Ташкенте - узбекистанская столица расположилась на строчку выше Алматы. Здесь каждый горожанин в год "выкуривают" до 503 сигарет.

В десятку городов с самым загрязненным воздухом вошли Катманду (Непал), Абу-Даби (ОАЭ), Кампала (Уганда), Бамако (Бали), Кувейт (Кувейт), Манама (Бахрейн), Нью-Дели (Индия), Нджамена (Чад) и Багдад (Ирак).

Самым грязным признан воздух в городе Дакка - столице Бангладеш.

Инфографика: housefresh.com

Хотя снижение курения за последние 20 лет стало одним из величайших достижений общественного здравоохранения в XXI веке, ухудшение качества воздуха свело на нет усилия медиков и ученых.

"Загрязнение воздуха является одной из самых серьезных угроз для здоровья человека и ежегодно убивает больше людей, чем табак, автомобильные аварии или диабет. Здоровье органов дыхания стало одним из основных направлений общественного здравоохранения после пандемии COVID-19", - отмечают авторы исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008627-issledovanie-kazhdyy-almatinets-vykurivaet-480-sigaret-v-god-iz-za-zagryaznennogo-vozduha/