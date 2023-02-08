Названа причина гибели свыше 170 тюленей, обнаруженных на берегу Каспия

Тюлень. Иллюстративное фото: pexels.com

Причиной гибели 172 тюленей на Каспии, туши которых были найдены специалистами в период с ноября по начало декабря 2022 года, оказалась болезнь, сообщается на сайте Комитета рыбного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов.

В период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области было обнаружено 172 туши мертвых тюленей.

Для выяснения причин гибели тюленей Комитетом рыбного хозяйства МЭПР РК привлечены научные организации:

Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя,

Учреждение "Институт гидробиологии и экологии",

ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии",

ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии";

Департамент экологии Мангистауской области;

территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

Согласно итогам заключения, рабочая группа, состоящая из представителей научных организаций и компетентных государственных органов, пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года являлся вирус-ассоциированная острая пневмония в результате вспышки смешанной гриппозной и морбилливирусной инфекции в период осенней концентрации животных в казахстанской части моря.

Хроническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма.

Таким образом, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, являлась пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания.

Гибель тюленей на Каспии

Напомним, в конце апреля 2022 года житель Мангистауской области обнаружил на берегу Каспия около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже число погибших животных достигло 94.

В июле в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов назвали причину гибели животных.

Тогда экс-глава ведомства Сериккали Брекешев рассказал, что с начала года 220 мертвых тюленей обнаружены на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган.

Кроме того, по его словам, внешний осмотр и промеры тел удалось провести только у 67 туш тюленей. Около 25%, или 17 особей, имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.

В ноябре 2022 года на побережье Каспия, между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружили больше 100 туш мертвых тюленей. Возможную причину гибели животных назвали в Минэкологии.

Согласно информации на сайте РГП "Казгидромет", Каспийское море - уникальный водоем с многообразной флорой и фауной, в недрах которого сосредоточены значительные запасы углеводородного сырья.

Каспийское море омывает берега Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана. В море впадают такие реки, как Жайык, Волга, Терек, Кура, Сулак и другие. Средняя его глубина равна 208 метрам, а максимальная - 1025 метрам.

На сайте North Caspian Operating Company говорится, что каспийский тюлень - эндемичный вид (то есть встречающийся только в этой местности) морских млекопитающиx среди фауны Каспийского моря.

Численность популяции данного вида сокращается с прошлого столетия в силу ряда естественных причин и антропогенных, техногенных факторов (то есть из-за воздействия людей). К данным причинам относятся различные заболевания, трудности в период размножения, уменьшение кормовой базы, неблагоприятные погодные условия, промысел, запутывание в траловых сетях и случайное столкновение с ледоколами.

В 2008 году Международный союз охраны природы включил каспийского тюленя в Красную книгу и перенес данный вид из категории "уязвимого" в категорию "находящегося под угрозой вымирания".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008552-nazvana-prichina-gibeli-svyshe-170-tyuleney-obnaruzhennyh-na-beregu-kaspiya/