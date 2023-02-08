Разгуливающий с "пистолетом" в руке мужчина напугал жителей Талдыкоргана (видео)

Мужчина с зажигалкой в виде пистолета. Кадр из видео: t.me/egovpress

Жителей Талдыкоргана испугал разгуливающий по городу мужчина с пистолетом в руке. В полиции сообщили, что мужчина страдает психическом заболеванием, а пистолет - сувенирная зажигалка, сообщает официальный Telegram-канал "Новости МВД".

Видеороликом, на котором запечатлено, как мужчина с "пистолетом" в руках просит деньги у водителя, поделился Telegram-канал egov.press. Авторы поста призвали полицейских отреагировать на ситуацию.

Позже в Департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что установили личность мужчины.

Им оказался страдающий с детства психическим заболеванием 35-летний местный житель, который официально состоит на специальном медицинском учете.

"Мужчина проживает с пожилым отцом. Пистолет оказался обычной сувенирной зажигалкой, не представляющей какой-либо угрозы.

Бригадой скорой помощи, вызванной по его местожительству участковым инспектором полиции, мужчина был доставлен и помещен в городской психиатрический диспансер", – проинформировали в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008489-razgulivayuschiy-s-pistoletom-v-ruke-muzhchina-napugal-zhiteley-taldykorgana-video/