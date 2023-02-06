КПП открыли в урочище Кимасар. Проезд к Бутаковскому ущелью стал платным

Стенд в Иле-Алатауском нацпарке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В горах Алматы открыли контрольно-пропускной пункт "Кимасар", расположенный в урочище Кимасар Мало-Алматинского лесничества Медеуского филиала Иле-Алатауского нацпарка, сообщается на сайте Комитет лесного хозяйства Минэкологии РК.

Как рассказали в ведомстве, выше пропускного пункта вдоль дороги установлены зоны отдыха – столы, скамейки. Примерно в километре от КПП есть автостоянка, далее начинается дорога для пеших туристов.

Через "Кимасар" можно пройти в Бутаковское ущелье и подняться на малый Кимасарский водопад, вершины Фурманова, Панорама, Шымбулак.

В комитете также проинформировали, что с 27 января проезд через КПП стал платным, оплата составляет 545 тенге:

345 тенге - налоговое отчисление за использование особо охраняемой природной территории, которое взимается с каждого физического и юридического лица;

200 тенге - плата за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка.

Пенсионерам и ветеранам вход бесплатный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008260-kpp-otkryli-v-urochische-kimasar-proezd-k-butakovskomu-uschelyu-stal-platnym/