КПП открыли в урочище Кимасар. Проезд к Бутаковскому ущелью стал платным
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В горах Алматы открыли контрольно-пропускной пункт "Кимасар", расположенный в урочище Кимасар Мало-Алматинского лесничества Медеуского филиала Иле-Алатауского нацпарка, сообщается на сайте Комитет лесного хозяйства Минэкологии РК.
Как рассказали в ведомстве, выше пропускного пункта вдоль дороги установлены зоны отдыха – столы, скамейки. Примерно в километре от КПП есть автостоянка, далее начинается дорога для пеших туристов.
Через "Кимасар" можно пройти в Бутаковское ущелье и подняться на малый Кимасарский водопад, вершины Фурманова, Панорама, Шымбулак.
В комитете также проинформировали, что с 27 января проезд через КПП стал платным, оплата составляет 545 тенге:
- 345 тенге - налоговое отчисление за использование особо охраняемой природной территории, которое взимается с каждого физического и юридического лица;
- 200 тенге - плата за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка.
Пенсионерам и ветеранам вход бесплатный.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008260-kpp-otkryli-v-urochische-kimasar-proezd-k-butakovskomu-uschelyu-stal-platnym/