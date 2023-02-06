Снег пообещали в Астане

Снег на дорогах. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Алматы, Астане и Шымкенте в понедельник, 6 февраля. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 4-6 градусов выше нуля. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 м/с.

В Астане, по прогнозам специалистов, сегодня днем ожидается снег. Температура воздуха опустится до 5-7 градусов мороза. Днем ожидается ветер, порывы составят 3-8 м/с.

В Шымкенте синоптики обещают переменную облачность, осадков не будет. Днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. Сегодня скорость ветра в городе составит 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008108-sneg-poobeschali-v-astane/