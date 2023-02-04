Пропавшую женщину нашли в Кокшетау

Наталья Кордюченко. Фото: instagram.com/kokshetau.lider.kz

Жительница Северо-Казахстанской области несколько дней назад поехала в Кокшетау и перестала выходить на связь. Ее дочь обратилась в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Заявление с просьбой оказать содействие в поиске 40-летней Натальи Кордюченко поступило в УП Кокшетау 1 февраля.

По словам обеспокоенной дочери, 31 января рано утром мать выехала на такси в Кокшетау из Северо-Казахстанской области, чтобы устроиться на работу, однако с тех пор не выходит на связь.

К поискам подключились волонтеры и распространили в соцсетях фото пропавшей.

"3 февраля оперативниками без вести пропавшая Наталья Кордюченко была найдена на одной из улиц Кокшетау живой и здоровой. Оказалось, что она осталась без средств связи и не могла сообщить родственникам о своем местонахождении. В течение нескольких дней женщина ночевала в местных гостиницах, а в настоящее время находится со своими родными", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Полицейские призывают казахстанцев ставить в известность близких в случае ухода на длительное время из дома и сообщать родным о своем местонахождении.

На портале egov.kz отмечается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или прийти лично в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в правоохранительные органы следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008037-propavshuyu-zhenschinu-nashli-v-kokshetau/