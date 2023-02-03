Пропавших школьниц нашли в съемной квартире в Туркестане

Школьницы. Фото: polisia.kz

В Туркестане трое суток искали двух пропавших школьниц. Старшеклассниц в итоге нашли в съемной квартире и вернули родителям, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В УП Туркестана обратились две женщины с просьбой о помощи. По словам соседок, их дочери, одна из которых учится в 10 классе, а другая - в 9-м, 29 января вышли из дома и не вернулись.

Стражи порядка проверили развлекательные заведения и гостиницы, а также показывали фотографии несовершеннолетних водителям автобусов. Во все районные управления и отделы полиции, а также в ДП других областей были направлены ориентировки с приметами пропавших.

Спустя трое суток девушек нашли в съемной квартире в 1 микрорайоне Туркестана. После чего их вернули семьям.

Как оказалось, школьницы сами сняли квартиру и находились в ней три дня. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. С их матерями была проведена профилактическая и разъяснительная работа.

По информации портала egov.kz, для предотвращения пропажи несовершеннолетних следует:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с ребенком беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007926-propavshih-shkolnits-nashli-v-semnoy-kvartire-v-turkestane/