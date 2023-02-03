Отреставрированная за 30 млн тенге башня Акбикеш начала разрушаться в Туркестанской области

Башня Акбикеш. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Туркестанской области начала разрушаться уникальная средневековая башня Акбикеш, отреставрированная всего 4 года назад. Тогда на реставрацию из бюджета выделили 30 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Местные жители уверены: работы велись некачественно, из-за этого многовековая достопримечательность может просто исчезнуть.

"Здесь холодно, сильный ветер. Рабочие привозили газовый баллон, и, когда делали раствор, глину грели газовой горелкой, кирпичи выкладывали, они сразу примерзали. Все как попало, даже связки между башней и внешней отделкой нет. Столько веков простояла башня, а теперь и нескольких дождей не выдержала", - сетует казахстанец Шалкар Назарулы.

Караульную башню построили еще в XIV веке, чтобы вести дозор на Великом шелковом пути. Уникальное сооружение расположено в предгорьях Каратау и по легенде носит имя красавицы Акбикеш. Каким образом древние зодчие скрепляли сырцовый кирпич, до сих пор остается загадкой.

В 2019 году памятник решили отреставрировать. По словам местных жителей, сложные работы сначала доверили приезжим рабочим, а когда они сбежали, привлекли рабочих из местных аулов. Поэтому та облицовка, которая должна была спасти башню от разрушения, не продержалась и года.

Подрядчик, между тем, заявляет, что у него работали только профессионалы, и использовали они специальную глину из сауранских степей. Виной разрушения же, по словам строителя, стал местный климат. Исправить ситуацию обещает в ближайшее время.

"Демонтаж и восстановление участка будет производиться совместно с авторскими решениями проекта после полного обследования и конструктивными решениями. Усиление и восстановление объекта будет производиться за счет собственных средств филиала", - сообщил директор кызылординского филиала РГП "Казреставрация" Нурболат Муратбеков.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007861-otrestavrirovannaya-za-30-mln-tenge-bashnya-akbikesh-nachala-razrushatsya-v-turkestanskoy-oblasti/