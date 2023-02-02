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В новый состав общественного совета по вопросам торговли и интеграции вошли 15 человек

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Люди с гаджетами за столом
Встреча. Иллюстративное фото: pexels.com

15 человек вошли в состав общественного совета при Министерстве торговли и интеграции. Каждого из них выбирали путем открытого голосования рабочей группы, сообщается на официальном сайте министерства.

Членов общественного совета при Министерстве торговли и интеграции выбирали путем открытого голосования рабочей группы.

В целом, в состав совета вошли 15 активистов гражданского общества. В их числе:

  • председатель правления ОЮЛиИП "Ассоциации владельцев региональной торговой недвижимости в РК" Руслан Шаекин;
  • президент ОЮЛиИП  "Ассоциация "Институт оценки регуляторного и налогового воздействия на бизнес "Bastama" Темирлан Жакипбеков;
  • президент ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурзгалиева;
  • президент ОЮЛ "Союз зернопереработчиков Казахстана" Алихан Талгатбек;
  • зампредседателя правления ОЮЛ "Союз обрабатывающей промышленности" Адилбек Бектибаев;
  • зампредседателя правления ОЮЛ "Союз торговых сетей РК" Эльбеги Абдиев;
  • директор по техническому регулированию ОЮЛ "Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса" Ербол Сейпилов;
  • председатель "Ассоциации фермеров по Актюбинской области" Берик Сариев;
  • экс-депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва Амангалий Бердалин;
  • зампредседателя правления ОЮЛ "Ассоциация упаковщиков Казахстана" Наталья Кузнецова;
  • исполнительный директор ОИПиЮЛ "Мясной союз Казахстана" Аскар Жубатыров;
  • председатель ОО "Актюбинский областной Центр по защите прав потребителей" Арслан Карханов;
  • исполнительный директор ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация участников систем технического регулирования и метрологии" Дмитрий Савеленко;
  • исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана "Фарммединдустрия Казахстана" Гулдария Манакпаева;
  • гражданин Василий Михалченко.

Наряду с этим определен резервный список кандидатов от гражданского общества на случай выбытия одного из членов совета.

Отмечается, что общественный совет избирается сроком на три года.

К полномочиям совета относятся обсуждение проектов бюджетных программ, стратегических планов министерства и хода их исполнения, участие в разработке и обсуждении проектов НПА, разработка предложений по совершенствованию законодательства РК и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007847-v-novyy-sostav-obschestvennogo-soveta-po-voprosam-torgovli-i-integratsii-voshli-15-chelovek/

Автор: Айбекова Сауле
В новый состав общественного совета по вопросам торговли и интеграции вошли 15 человек

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