В новый состав общественного совета по вопросам торговли и интеграции вошли 15 человек
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15 человек вошли в состав общественного совета при Министерстве торговли и интеграции. Каждого из них выбирали путем открытого голосования рабочей группы, сообщается на официальном сайте министерства.
Членов общественного совета при Министерстве торговли и интеграции выбирали путем открытого голосования рабочей группы.
В целом, в состав совета вошли 15 активистов гражданского общества. В их числе:
- председатель правления ОЮЛиИП "Ассоциации владельцев региональной торговой недвижимости в РК" Руслан Шаекин;
- президент ОЮЛиИП "Ассоциация "Институт оценки регуляторного и налогового воздействия на бизнес "Bastama" Темирлан Жакипбеков;
- президент ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурзгалиева;
- президент ОЮЛ "Союз зернопереработчиков Казахстана" Алихан Талгатбек;
- зампредседателя правления ОЮЛ "Союз обрабатывающей промышленности" Адилбек Бектибаев;
- зампредседателя правления ОЮЛ "Союз торговых сетей РК" Эльбеги Абдиев;
- директор по техническому регулированию ОЮЛ "Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса" Ербол Сейпилов;
- председатель "Ассоциации фермеров по Актюбинской области" Берик Сариев;
- экс-депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва Амангалий Бердалин;
- зампредседателя правления ОЮЛ "Ассоциация упаковщиков Казахстана" Наталья Кузнецова;
- исполнительный директор ОИПиЮЛ "Мясной союз Казахстана" Аскар Жубатыров;
- председатель ОО "Актюбинский областной Центр по защите прав потребителей" Арслан Карханов;
- исполнительный директор ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация участников систем технического регулирования и метрологии" Дмитрий Савеленко;
- исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана "Фарммединдустрия Казахстана" Гулдария Манакпаева;
- гражданин Василий Михалченко.
Наряду с этим определен резервный список кандидатов от гражданского общества на случай выбытия одного из членов совета.
Отмечается, что общественный совет избирается сроком на три года.
К полномочиям совета относятся обсуждение проектов бюджетных программ, стратегических планов министерства и хода их исполнения, участие в разработке и обсуждении проектов НПА, разработка предложений по совершенствованию законодательства РК и многое другое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007847-v-novyy-sostav-obschestvennogo-soveta-po-voprosam-torgovli-i-integratsii-voshli-15-chelovek/