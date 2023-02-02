Десятитысячный казахстанец легализовал свое авто

Легализация авто. Фото: polisia.kz

Десятитысячным человеком, легализовавшим свой автомобиль, стал 31-летний житель Кокшетау, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Азамат привез из Армении автомобиль марки Honda Odyssey. Сегодня, 2 февраля, он легализовал свой автомобиль, получил казахстанский техпаспорт, а также государственный номерной знак.

В полиции напомнили, что легализация продлится до 1 июля 2023 года.

Способы подачи заявки:

через портал электронного правительства еGov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в ЦОНах.

"По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку", – уточнили стражи порядка.

Напомним, на днях автомобили с поддельными VIN-кодами выявили в ходе легализации в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007755-desyatitysyachnyy-kazahstanets-legalizoval-svoe-avto/