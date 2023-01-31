"Чиновники обманули меня дважды": казахстанка оказалась втянута в запутанную историю

Светлана Старостина. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Жительница Петропавловска Светлана Старостина 15 лет стояла в очереди на получение жилья из госфонда. Перед Новым годом она неожиданно узнала от сотрудников прокуратуры, что новоселье должна была отметить еще полтора года назад. На этом запутанная история не закончилась, передает телеканал "Астана".

После звонка из прокуратуры к делу подключились борцы с коррупцией, в итоге женщине вручили ключи от комнатки в 15 кв. м., где она теперь живет вместе с сыном.

Светлана Старостина вспоминает, что в очередь на получение жилья встала в 2008 году как лицо, страдающее тяжелыми формами хронических заболеваний. Она 4 года боролась с открытой формой туберкулеза, чудом выжила. Похоронила мужа и одна воспитала троих детей.

По словам жительницы Петропавловска, в акимате ей обещали двухкомнатную квартиру. В городской прокуратуре сообщили, что жилье она получила еще в 2021 году. Женщина пошла разбираться в акимат. Но чиновники уверяли, что она все еще в списках очередников.

"Я открываю тогда документ, который скинул прокурор. Они говорят: "Вы получили квартиру". Я поднимаюсь в 217 кабинет: "Дайте мне ключи и документы от моей квартиры". Они говорят: "Дело в том, что ваши ключи и документы потерялись". Я иду к начальнику ЖКХ, он говорит: "Так бывает. У нас так бывает". Он мне говорит: "Вы не получите квартиру - квартир пустых нет", - рассказывает горожанка.

В тот же день женщина написала заявление в местный Антикор, а через 6 дней квартира для нее чудом нашлась. Выяснилось, что распределение жилья прошло еще полтора года назад. Но ей об этом не сообщили.

Жительница Петропавловска уверена, что ее с сыном должны были заселить в двухкомнатную квартиру на 4 этаже, а ключи вручили от однокомнатной малогабаритки на втором.

"Меня чиновники обманули за полтора года дважды. Первый раз, когда они скрыли от меня факт выдачи квартиры - мою квартиру дали кому-то. И второй раз, когда меня заселили, чтобы закрыть мне глаза на все - вот дали 13 квадратов на два человека, такую халупу", - возмущается Светлана Старостина.

Соседи женщины тоже уверены, что она проживает не там. Больше года в двухкомнатную квартиру на 4 этаже приходили извещения на имя Старостиной, отмечает старшая по дому Кристина Корбачева. Но в эту двухкомнатную квартиру въехал совсем другой хозяин, и все еще больше запуталось.

Со Светланой городской акимат заключил договор найма жилья из госфонда без права приватизации. Интересно и то, что сам документ составлен от 16 декабря 2023 года.

"Согласно решению жилищной комиссии в августе 2021 года данной гражданке предоставили квартиру однокомнатную - 35 кв. м. Информация была опубликована на сайте, также в газете. Связаться специалисты ЖКХ с ней не могли, так как номера у нее были уже устаревшие. На связь она не выходила. На момент постановки в очередь данная гражданка числилась одна и член семьи у нее был только один", - говорит пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Петропавловска Асем Айтулова.

По информации областной Антикоррупционной службы, дела в городском отделе ЖКХ действительно происходят странные. Так, за последние несколько лет дети-сироты недополучили половины объема жилья, положенного по закону. Зато без учета очередности предоставляли квартиры для служащих этого же отдела.

"В ходе анализа установлены 1360 фактов исключения граждан по категории дети-сироты из списка нуждающихся в жилье без указания причин. Допущено 70 фактов предоставления жилищ лицам, не состоящим в очереди нуждающихся в жилье.

В выдаче жилья имеются признаки совершения коррупционных нарушений, выраженных в получении квартир гражданами с целью обогащения, без реальной потребности в жилье", - заявили в управлении превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО.

Светлана намерена добиваться правды через прокуратуру и Антикор.

Как отмечается на портале egov.kz, жилищный вопрос является одним из самых острых в наше время. Существуют различные пути его разрешения: покупка, ипотечные программы банков, получение служебного жилья, получение арендного жилья с последующим выкупом, получение жилья по государственной программе или получение жилья от акимата для отдельных групп граждан.

Общая схема получения жилья из государственного жилищного фонда выглядит так:

сбор и подача необходимых документов в акимат или онлайн;

если с документами все в порядке - получение уведомления в течение 30 календарных дней и отслеживание очереди;

рассмотрение жилищной комиссией документов и выдача решения;

заключение договора и получение жилья.

Также на сайте можно узнать, кто может претендовать на такое жилье, какой должен быть размер жилой площади, куда обращаться, чтобы встать в очередь, и другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007393-chinovniki-obmanuli-menya-dvazhdy-kazahstanka-okazalas-vtyanuta-v-zaputannuyu-istoriyu/