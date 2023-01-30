Госзакупку PlayStation 5 на 600 тыс. тенге провели в Текели

Игровая консоль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Объявление о закупке PlayStation 5 разместили представители Дома культуры акимата Текели на официальном сайте Госзакупок РК. Для чего она была приобретена, объяснили в городском акимате.

Согласно информации на сайте, ГККП "Городской Дом культуры акима города Текели" объявил закупку игровой консоли Sony PlayStation 5. Ее цена составила 600 тыс. тенге.

На данный момент закупка признана состоявшейся.

Как объяснили в городском акимате, Дом культуры города Текели решил открыть детскую игровую комнату для расширения культурно-досуговых услуг населению.

"Для этих целей приобретается современная игровая консоль PlayStation 5 и телевизор", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что для детей также будут организованы развивающие игры, такие как футбол, теннис, различные единоборства в хорошем качестве и со звуковым сопровождением.

"Планируется организация эффективного досуга детей и подростков под руководством IT специалиста и педагога", – добавили представители акимата.

Отметим, что согласно Закону РК "О государственных закупках", госзакупки – это приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств, выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством РК и (или) собственных доходов, за исключением доходов международных аэропортов, связанных с оказанием услуг нерезидентам РК.

Процесс государственных закупок включает в себя:

разработку и утверждение годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок);

выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках;

исполнение договора о государственных закупках.

На основании соответствующего бюджета (плана развития), выделенных денег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан или индивидуального плана финансирования заказчик разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок в порядке и форме, которые определены правилами осуществления государственных закупок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007366-goszakupku-playstation-5-na-600-tys-tenge-proveli-v-tekeli/