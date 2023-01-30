"Авто на дровах" в очередной раз задержали в Алматы (видео)

Машина. Кадр из видео: Polisia.kz

Стражи порядка Алматы задержали странную машину - "автомобиль на дровах", как ее назвали полицейские, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как отметили правоохранители, автомобиль задерживают не в первый раз.

Начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев прокомментировал произошедшее.

"В рамках проверочных мероприятий, направленных на установление водителя транспортного средства, который нарушил правила эксплуатации ТС, приняты меры, в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан. Собран материал административного производства по ст.590 ч.7 КРКобАП “Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения”, – пояснил он.

Отмечается, что автомобиль водворили на штрафстоянку.

По словам Узабаева, на этот раз автолюбитель посреди салона смастерил печь с открытым огнем, с обеих сторон разместил газовые баллоны.

"Понятно, что эксплуатировать такой транспорт – угроза, прежде всего, для его владельца, пассажиров и для других участников дорожного движения", – отметил он.

Напомним, что данный автомобиль уже не в первый раз привлекает к себе внимание. В 2019 году стражи порядка заинтересовались странной машиной после появления роликов с ней в соцсетях.

В 2020 году владелец "авто на дровах" показал, какие уникальные функции есть в его машине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007358-avto-na-drovah-v-ocherednoy-raz-zaderzhali-v-almaty-video/