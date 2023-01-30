Ребенка за рулем внедорожника сняли на видео в Астане

Мальчик за рулем авто. Кадр из видео: t.me/egovpress

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого за рулем машины, по словам авторов ролика, сидит ребенок. МВД в своем официальном новостном Telegram-канале сообщает, что владелец транспорта привлечен к ответственности.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовано видео, на кадрах которого за рулем автомобиля, как утверждают авторы, сидит ребенок. В публикации также говорится, что транспорт чуть не стал инициатором аварии.

"Полицейскими установлен 45-летний владелец транспортного средства. Он привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 612 "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления", – говорится в сообщении.

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Кроме того, астанчанина также привлекли к ответственности по части 1 статьи 127 КРКоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Данное правонарушение влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007296-rebenka-zastali-za-rulem-vnedorozhnika-v-astane-video/