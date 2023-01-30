Видео с "небрежной выгрузкой посылок" прокомментировали в "Казпочте"

Черный мешок летит со ступенек. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети появилась видеозапись, на которой к фургону с логотипом АО "Казпочта" из здания выкидывают упакованные мешки. Автор видео предположил, что таким образом загружаются посылки. В PR-службе компании опровергли его слова, передает корреспондент NUR.KZ.

Запись была опубликована в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Сообщается, что видео было сделано в Илийском районе Алматинской области. На кадрах виден фургон с логотипом АО "Казпочта", стоящий возле крыльца здания. В какой-то момент с лестницы скидывают черный мешок, который катится по ступеням и падает на землю. Позже оператор заснял еще несколько подобных "посылок".

"Вот как почту отправляют. Мешками кидают", – сообщил голос за кадром.

В службе PR АО "Казпочта" прокомментировали данное видео. Представители компании подчеркнули, что предположения автора видео не соответствуют действительности.

"В связи с видеоматериалом, опубликованным в Telegram-канале, сообщаем, что предположения автора видео не соответствуют действительности. В отгружаемых целлофановых мешках черного цвета писем и посылок не было. Все почтовые отправления загружаются в транспорт в соответствии с требованиями погрузки", – ответили в компании.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

АО "Казпочта", согласно данным на официальном сайте организации, – это национальный оператор почтовой связи Казахстана. Несет ответственность за обеспечение экономической, социальной, экологической стабильности, оказывая общедоступные услуги на всей территории Республики Казахстан.

"Осознавая свою ответственность за вклад в устойчивое развитие общества, АО "Казпочта" принимает обязательства по социально-ответственному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.

Преимущество АО "Казпочта" в том, что компания представлена в самых отдаленных населенных пунктах страны, и в сложившихся условиях отделения почтовой связи смогут выступить центром экономической активности на селе, и для этого руководством АО "Казпочта" прилагаются все усилия", – отмечают в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007268-meshkami-kidayut-video-s-nebrezhnoy-vygruzkoy-posylok-prokommentirovali-v-kazpochte/