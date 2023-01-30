В каких городах Казахстана самый грязный воздух

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане экологические вопросы стоят остро, и ключевую роль играет качество воздуха. За последние пять лет стабильный высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается в Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау, рассказали аналитики Ranking.kz.

К примеру, в Астане загрязнение воздуха в основном характерно для холодного периода года, которое сопровождается выбросами от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора.

Кроме того, загрязнение воздуха диоксидом азота на загруженных перекрестках столицы свидетельствует и о значительном негативном вкладе транспорта.

В Караганде ситуация похожая: основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают выбросы от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора, но также добавляются выбросы промышленных предприятий.

В Темиртау загрязнение характерно уже для любого сезона. Выбросы происходят от промышленных и металлургических предприятий города, а в зимнее время – еще и выбросов от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора.

При этом отмечается, что крупные населенные пункты Атырауской области – города Кульсары и Атырау – по данным "Казгидромета", находятся в зоне с низким уровнем загрязнения.

Кроме того, согласно таблице, приведенной аналитиками, высокий уровень загрязнения воздуха также наблюдается в Актау, Алматы, Жезказгане, Костанае, Туркестане, Петропавловске и Усть-Каменогорске.

Оценка качества воздуха в Казахстане. Декабрь 2022 года. Инфографика: ranking.kz

Между тем в Алматы в это время, по данным aqicn.org, зафиксирован "нездоровый" (красный) уровень загрязнения воздуха. AQI равен 163. Однако в некоторых районах мегаполиса уровень загрязнения показывает "очень нездоровый" (фиолетовый) уровень. К примеру, на Тулебаева, 82 AQI равен 279.

На таком уровне, согласно стандарту качества воздуха US-EPA 2016, загрязнения могут иметь последствия для здоровья людей. Лицам, имеющим респираторные заболевания и астму, лучше избегать долгого нахождения на улице. Детям также стоит ограничить прогулки на свежем воздухе.

Ранее власти Таиланда призвали жителей Бангкока работать из дома, носить респираторы и не пользоваться личным транспортом. Показатель загрязнения воздуха в Бангкоке сейчас удерживается на "умеренном" желтом уровне.

При этом в Алматы этот же показатель в настоящее время является "нездоровым" красным, но здесь таких ограничений не имеется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007263-issledovanie-v-kakih-gorodah-kazahstana-samyy-gryaznyy-vozduh/