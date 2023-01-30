Профессор из Казахстана вошел в список самых авторитетных ученых мира

Сарсенбек Монтаев . Фото: gov.kz

Профессор, доктор технических наук Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана Сарсенбек Монтаев вошел в рейтинг "2% самых авторитетных ученых мира" (World’s Top 2% Scientists), сообщается на официальном сайте Минсельхоза РК.

Топ лучших ученых мира подготовили аналитики Стэнфордского университета, опираясь на данные научного издательства Elsevier. В основу рейтинга взяты библиометрические исследования, в частности, цитируемость ученых за всю карьеру и за последний год.

Как рассказали в министерстве, Сарсенбек Монтаев последние годы работает в ЗКАТУ, возглавляет индустриально-технологический институт университета.

Монтаев является разработчиком новых технологий в производстве строительных материалов, а также руководителем проекта по улучшению структурно-механических свойств почв территорий сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, по информации МСХ, профессор прошел научную стажировку в Японии по специальности "Нанотехнологии" в рамках программы "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007256-professor-iz-kazahstana-voshel-v-spisok-samyh-avtoritetnyh-uchenyh-mira/