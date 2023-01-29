В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики предупредили жителей четырех областей об ухудшении погодных условий. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра, 30 января, ночью и утром на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Помимо этого туман пообещали в предстоящий понедельник днем на севере Кызылординской области, на севере, востоке Актюбинской области, а также на юге Туркестанской области.

Стоит отметить, что штормовые предупреждения в связи с туманами и сильными ветрами в некоторых регионах Казахстана отечественные синоптики объявляют в течение последних нескольких дней.

Также напомним, что сегодня, 29 января, согласно прогнозам специалистов метеослужбы, в Алматы и Шымкенте наблюдалась плюсовая температура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007205-v-neskolkih-regionah-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-tumana/