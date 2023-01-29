Плюсовую температуру пообещали в Алматы и Шымкенте в воскресенье

Весна. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики опубликовали прогноз погоды в крупнейших городах Казахстана на воскресенье, 29 января. В Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня осадков не прогнозируется. Ожидается переменная облачность. Днем в городе обещают от 0 до +2 градусов. Погода в южной столице будет практически безветренной – 0-5 м/с.

В Астане в воскресенье синоптики прогнозируют погоду без осадков, однако вероятна переменная облачность. Днем температура воздуха составит -9…-11 градусов. Скорость ветра в столице – 3-8 м/с.

29 января в Шымкенте ожидается погода без осадков. Согласно прогнозу, столбики термометров днем покажут +3...+5 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007174-plyusovuyu-temperaturu-poobeschali-v-almaty-i-shymkente-v-voskresene/