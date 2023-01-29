Американец выучил казахский по песням группы Ninety one

Словарь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Преподаватель английского языка из США Эван Аллен рассказал, что выучил казахский язык необычным образом - по песням казахстанской группы Ninety one, сообщается на официальной странице посольства США в РК в Instagram.

Эван преподает английский язык в университете Тараза. Несколько лет назад он стал изучать казахский, и в то же время начал слушать песни отечественных исполнителей.

Мужчина, рассказал, что совсем не знает русского языка, поэтому, как объяснил он, у него возникли трудности с поиском ресурсов для изучения казахского языка.

Эван рассказал, что запоминал словам песен и их правильное произношение, внимательно наблюдал за музыкантами и пытался повторять в точности, как это делают они.

Американец признался, что на изучение казахского у него ушло много времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007195-amerikanets-vyuchil-kazahskiy-po-pesnyam-gruppy-ninety-one/