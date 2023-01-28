Десятки автобусов для павлодарского автопарка застряли на границе с Китаем

Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

На границе Казахстана с Китаем застряли 30 автобусов, предназначенных для обновления автопарка Павлодара. Отмечается, что это произошло из-за коронавирусных ограничений, передает издание Pavlodarnews.kz.

Как сообщил гендиректор группы компаний "Нар Транс" Ризван Цинаев, в прошлом году они приобрели ТОО "Автобусный парк №1". Ранее компания находилась на балансе акимата.

"Сразу начали обновлять транспорт. Мы подали заявку на финансирование в Фонд развития промышленности, поставщику отправили оплату за 100 автобусов. Однако из-за пандемии 30 автобусов застряли на границе с Китаем", – сообщил Цинаев.

По его словам, новые автобусы предприятие ожидает до конца мая. Планируется, что первые прибудут в середине апреля. Речь идет о 12-метровых низкопольных трехдверных автобусах, каждый стоимостью 70 млн тенге.

Отмечается, что транспорт приобретен в лизинг на семь лет у Банка развития Казахстана, 20% собственных средств в него вложил автопарк.

Добавим, что лизинг – это финансовый инструмент, позволяющий предпринимателям осуществлять хозяйственную деятельность с минимальным вложением собственных средств. Об этом сообщается на официальном сайте Банка развития Казахстана.

С 2018 года АО "БРК-Лизинг" является оператором Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей.

Целью программы является поддержка развития производства отечественных автобусов и обновление критически изношенного автобусного парка РК путем предоставления лизингового финансирования со стороны АО "БРК-Лизинг".

Также по программам лизинга компания предоставляет различное оборудование и спецтехнику, ж/д и авиатранспорт, а также комбайны и тракторы.

По словам замакима Павлодара Арслана Калиакбарова, некоторые из новых автобусов уже курсируют в Павлодаре.

"Все села, относящиеся к областному центру, обеспечили новыми автобусами с интервалами движения, соответствующими графику", – добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007144-desyatki-avtobusov-dlya-pavlodarskogo-avtoparka-zastryali-na-granitse-s-kitaem/