Туристический кешбэк для казахстанцев: как он будет работать

Туристы. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов на коллегии ведомства разъяснил механизм получения кешбэка при покупке тура по Казахстану. Эту норму в ведомстве предлагают ввести для развития внутреннего туризма, передает корреспондент NUR.KZ.

Оралов сообщил, что гражданам планируется возвращать до 20% от стоимости тура во время менее активного сезона для отдыха в случае, если путевки были приобретены в официальных турагентствах.

К примеру, возврат 20% от суммы затрат будет распространяться на новые направления (Абайская и Улытауская области), а на популярные и излюбленные направления, такие как Алматы, Бурабай, кешбэк составит 10%.

"Мы начнем работу для того, чтобы полноценно и качественно проработать все механизмы такой программы. Кешбэк станет новым инструментом, чтобы сделать более привлекательным внутренний туризм.

Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным турагентствам. Считаю, что нашему министерству следует ускорить рассмотрение вопроса по внедрению туристического кешбэка", – отметил глава Минкультуры и спорта.

Ранее о планах введения туристического кешбэка заявлял экс-глава ведомства Даурен Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007036-turisticheskiy-keshbek-dlya-kazahstantsev-kak-on-budet-rabotat-razyasnili-v-minkultury/