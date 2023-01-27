Потепление прогнозируют в ближайшие дни в Казахстане
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Синоптики рассказали о погоде в выходные в Казахстане. В ряде регионов в ближайшие дни, 28-30 января, прогнозируют постепенное потепление, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Как отметили специалисты, значительных изменений в погоде не ожидается. Запад, юг и юго-восток страны, по прогнозам синоптиков, будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков.
А остальная территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.
Резких перепадов температурного фона не ожидается, но прогнозируется постепенное повышение температуры:
- на юге днем - от 2 мороза до 3 тепла;
- в северных от 5 мороза до 5-10 тепла, горных районах - до 3 мороза;
- на юго-востоке страны - от 2 мороза до 3 тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007018-poteplenie-prognoziruyut-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/