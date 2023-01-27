Вспышки эпидемии боятся жители села в Алматинской области из-за свалки с медотходами (видео)

Свалка. Кадр из видео: телеканал "Алматы / almaty.tv

Жители села Шелек в Алматинской области бьют тревогу из-за мусорного полигона - они боятся вспышки эпидемии. По их словам, на стихийную свалку вывозят не только бытовые, но и медицинские отходы, а также трупы животных, передает телеканал Almaty TV.

Как отметили корреспонденты, сельчане жалуются на аллергию и прочие проблемы со здоровьем.

"Мы живем прямо за шлагбаумом. Когда они начинают сжигать мусор, мы дышать не можем, закрываем окна. И в обычные дни вонь стоит ужасная", – возмутилась жительница села Шелек Шарипа Кылышбаева.

Помимо твердо-бытовых отходов и останков животных на территории полигона разлита черная жидкость. Местные предполагают, что это мазут, и опасаются, что он может уйти в грунтовые воды.

Один из здешних чабанов рассказал, что в этой черной жиже уже утонули пять овец.

"Я хотел заниматься скотоводством, увеличивать поголовье. Но этот полигон испортил нам жизнь. Во-первых, моя скотина утонула в мазуте, во-вторых, никто не знает, что сюда сливают. Наши животные питаются этой отравленной травой и болеют", – рассказал житель села Шелек Турсынбай Сарсенбай.

Кроме того, на другом конце села неизвестные организовали скотомогильник. Запах разлагающихся трупов, как отметили корреспонденты, чувствуется за километр. Также на свалке обнаружили и опасные отходы, например, медицинские. Подчеркивается, что для их утилизации необходима лицензия и договор.

Ответственный за участок, в свою очередь, всячески отрицает связи с медицинскими организациями района. Он также обещал привести территорию в порядок.

"Мы подали документы на инвестиционную программу, на постройку здесь полигона и мусороперерабатывающей базы. И, здесь хотим поставить инсинераторную печь для сжигания отходов, в том числе и медицинских. Как одобрят, мы начнем строительство этой печи", – сказал исполнительный директор ТОО "Балис" Олжас Тойшубеков.

Только местные жители уже не верят в эти обещания - они потребовали, чтобы в дело вмешались экологи.

Насколько сильно исходит угроза от стихийной свалки, какой вред причинен флоре и фауне, будет ясно после экспертизы.

"По этой проблеме к нам в департамент поступила жалоба от жильцов. Мы приехали сюда и проводим работы. После этого нашим департаментом будет сделано заключение и мы отправим данные в наш комитет для дальнейшего рассмотрения. Сроки нам пока неизвестны", – пояснил инспектор отдела департамента экологии Данияр Омирбеков.

Тем, что происходит в селе Шелек, заинтересовались в прокуратуре.

"По данному факту сейчас по поручению прокуратуры области проводится анализ предоставления земельного участка, законность. По образованию свалки мы направили соответствующие письма в департамент экологии и органы СЭС, ждем ответа, срок был указан - 30 января", – сообщил заместитель прокурора Енбекшиказахского района Айдос Жумабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006972-vspyshki-epidemii-boyatsya-zhiteli-sela-v-almatinskoy-oblasti-iz-za-svalki-s-medothodami/