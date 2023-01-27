Алматинцы вновь почувствовали землетрясение
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В пятницу, 27 января, в 06:11 жители Алматы почувствовали землетрясение. Ощутимость по шкале МSК-64 составила 2-3 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.
Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана - в 191 километре от Алматы.
- Энергетический класс землетрясения – 11.9.
- Магнитуда MPV – 5.2.
- Координаты эпицентра – 41.52° с.ш. 77.37° в.д.
- Глубина – 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы – 2-3 балла.
Все компетентные госорганы оповещены.
"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало", – отметили в ДЧС.
В департаменте также, ссылаясь на информацию от "Казселезащиты", проинформировали, что на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.
В ДЧС напомнили, что Алматы находится в сейсмоактивной зоне.
"Поэтому Вам нужно составить семейный план: определить безопасные и опасные места в доме, на работе и где вы часто находитесь. Также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения. Заранее приготовьте "тревожный чемодан", – обратились к горожанам спасатели.
В "тревожном чемодане" должны находиться:
- деньги, документы;
- аптечка скорой медпомощи;
- вода из расчета на человека 3-4 литра в сутки;
- консервы, высококалорийная еда;
- средства гигиены;
- теплая одежда, еда;
- радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты.
Спасатели также напомнили, как вести себя при землетрясении:
- при первых колебаниях сохраняйте спокойствие;
- приняв во внимание, место где вы находитесь и запас времени всего в 15-20 секунд, определите кратчайший путь эвакуации из здания либо займите внутри здания безопасное место;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- если вы остались в помещении, найдите укрытие или встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу или у несущей опоры, которую вы определили заранее;
- дождитесь окончания колебаний;
- отключите воду, газ, электричество;
- покиньте помещение, взяв с собой "тревожный чемодан". Покидайте помещение по лестнице, а не на лифте;
- оказавшись на улице, отойдите от зданий на открытое пространство;
- держитесь подальше от электролиний, зданий и деревьев;
- услышав сигнал "Внимание всем", включите приемник, телевизор и действуйте согласно полученной информации.
Напомним, последнее землетрясение в Алматы произошло 28 декабря. Тогда ощутимость также составила 2-3 балла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006968-zemletryasenie-v-2-3-balla-proizoshlo-v-almaty/