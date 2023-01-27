Алматинцы вновь почувствовали землетрясение

Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В пятницу, 27 января, в 06:11 жители Алматы почувствовали землетрясение. Ощутимость по шкале МSК-64 составила 2-3 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана - в 191 километре от Алматы.

Энергетический класс землетрясения – 11.9.

– 11.9. Магнитуда MPV – 5.2.

– 5.2. Координаты эпицентра – 41.52° с.ш. 77.37° в.д.

– 41.52° с.ш. 77.37° в.д. Глубина – 10 км.

– 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы – 2-3 балла.

Все компетентные госорганы оповещены.

"На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало", – отметили в ДЧС.

В департаменте также, ссылаясь на информацию от "Казселезащиты", проинформировали, что на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.

В ДЧС напомнили, что Алматы находится в сейсмоактивной зоне.

"Поэтому Вам нужно составить семейный план: определить безопасные и опасные места в доме, на работе и где вы часто находитесь. Также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения. Заранее приготовьте "тревожный чемодан", – обратились к горожанам спасатели.

В "тревожном чемодане" должны находиться:

деньги, документы;

аптечка скорой медпомощи;

вода из расчета на человека 3-4 литра в сутки;

консервы, высококалорийная еда;

средства гигиены;

теплая одежда, еда;

радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты.

Спасатели также напомнили, как вести себя при землетрясении:

при первых колебаниях сохраняйте спокойствие;

приняв во внимание, место где вы находитесь и запас времени всего в 15-20 секунд, определите кратчайший путь эвакуации из здания либо займите внутри здания безопасное место;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

если вы остались в помещении, найдите укрытие или встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу или у несущей опоры, которую вы определили заранее;

дождитесь окончания колебаний;

отключите воду, газ, электричество;

покиньте помещение, взяв с собой "тревожный чемодан". Покидайте помещение по лестнице, а не на лифте;

оказавшись на улице, отойдите от зданий на открытое пространство;

держитесь подальше от электролиний, зданий и деревьев;

услышав сигнал "Внимание всем", включите приемник, телевизор и действуйте согласно полученной информации.

Напомним, последнее землетрясение в Алматы произошло 28 декабря. Тогда ощутимость также составила 2-3 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006968-zemletryasenie-v-2-3-balla-proizoshlo-v-almaty/