Педагогам и тренерам спортшкол в Казахстане снизят нагрузку

Тренер. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что с этого года будет снижена еженедельная учебная нагрузка у педагогов и тренеров спортивных школ, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

По словам Оралова, еженедельная учебная нагрузка на педагогов и тренеров спортивных школ будет снижена с 24 до 18 часов.

Кроме того, тренерам-преподавателям школ-интернатов будут введены надбавки за категорию в зависимости от их квалификации от 6 до 22 тысяч тенге.

"Мы планируем ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания. Мы продолжим работу в этом направлении и инициируем новые решения для социальной поддержки работников отрасли", – отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Данные нововведения будут действовать с этого года.

Оралов также отметил, что действующая нормативная правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям и учитывает реальные потребности отрасли. Поэтому министерство и инициировало поправки в действующий законопроект.

Согласно закону "О статусе педагога", опубликованному на сайте ИПС "Адилет", для исчисления месячной заработной платы педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в государственных организациях образования в Казахстане, устанавливается нормативная учебная нагрузка:

– 16 часов в неделю - для работников организаций среднего образования.

– еженедельная нагрузка в 18 часов для сотрудников:

организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

организаций дополнительного образования обучающихся и воспитанников;

специализированных и специальных организаций образования.

– нагрузка в 24 часа в неделю:

для преподавателей в дошкольных организациях, предшкольных группах дошкольного воспитания и обучения, предшкольных классах организаций образования;

для учителей в детских юношеских спортивных организациях образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006701-pedagogam-i-treneram-sportshkol-v-kazahstane-snizyat-nagruzku/