До 3 млн человек может вырасти население Алматы к 2040 году

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Разработчики генерального плана спрогнозировали, какого показателя достигнет количество населения в Алматы к 2040 и 2050 годам, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, согласно прогнозу, озвученному во время общественных обсуждений генплана города Алматы, к 2030 году население мегаполиса будет равняться 2,5 млн человек.

К 2040 году этот показатель может достигнуть 3 млн человек, а в 2050 году - 3,6 млн человек.

Отмечается, что увеличение населения города по большей части будет связано с миграцией, нежели с естественным приростом.

Кроме того, для обеспечения населения крышей над головой прогнозируется рост строительства нового жилья. Его количество до 2040 года составит 45,6 млн кв.м общей площади.

На прирост перспективного населения в 1,1 млн человек рассчитано порядка 34,0 млн кв. м. общей площади, еще 2,6 млн кв.м. заменят сносимый жилищный фонд.

Территории нового жилищного строительства составят 5 756 га.

Ранее сообщалось, что численность населения Алматы превысила 2 млн человек. Только за 2021 год население мегаполиса увеличилось на 2,41% - до 2 024 989 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006683-do-3-mln-chelovek-mozhet-vyrasti-naselenie-v-almaty-k-2040-godu/