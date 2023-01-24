Износ сетей в Алматы: вырастут ли тарифы на комуслуги из-за новой программы

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Как будет реализовываться программа "Тариф в обмен на инвестиции" в Алматы и вырастут ли тарифы на комуслуги в мегаполисе, во время брифинга в РСК рассказала руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер отметила, что в Алматы наблюдается достаточно высокий износ сетей естественных монополий - более 50% в сферах водоснабжения и водоотведения и более 60% в сферах тепло- и электроэнергетики.

По ее словам, уровень роста тарифа у каждого субъекта будет рассмотрен индивидуально. На данный момент проводятся расчеты и анализы.

"Данная программа направлена на сокращение износа сетей до 15% до 2029 года, будет обеспечен общественный контроль за вложенные средства, а по бесхозным сетям будет продолжена работа по передаче и по возможности компенсирования затрат по полученным бесхозным сетям. Это повлияет на качество услуг", - сообщила Буденеева.

Рост тарифов будет зависеть от текущего уровня износа оборудования и сетей, сложности проводимых работ, рыночных цен на материалы и работы по сферам.

"На данный момент мы наблюдаем, что стоимость ремонта одного километра сетей в сферах теплоснабжения и водоотведения значительно выше, чем в сфере передачи электроэнергии. Таким образом, влияние на тариф в каждой сфере будет индивидуальным.

Для получения максимального эффекта от проводимых реформ необходимо изменить подходы в регулировании деятельности монополистов, которые предусматривают объединение ряда государственных монополистов в единый орган, что позволит оптимизировать эксплуатационные затраты и повысит инвестиционную привлекательность", - заявила Буденеева.

Ожидаемым эффектом от предпринимаемых мер по снижению износа сетей и привлечению инвестиций является снижение нормативных потерь в сетях, количества внеплановых отключений и аварий, увеличение сроков эксплуатации модернизируемых объектов, обеспечение бесперебойности оказываемых услуг.

В целом, необоснованного роста тарифов не будет допущено, сообщила спикер. По каждому случаю изменения тарифов будет проводиться индивидуальная оценка деятельности монополистов с учетом социально-экономической ситуации.

"В целях привлечения значительных объемов инвестиций, а также снижения нагрузки на стоимость предоставляемых услуг предлагается рассмотреть механизм льготного бюджетного кредитования. Целевое использование дополнительных привлеченных инвестиций будет также проверяться в рамках рассмотрения отчета", - рассказала руководитель.

В рамках перехода на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции" разработана дорожная карта.

Принцип программы подразумевает привлечение дополнительных инвестиций для снижения износа основного оборудования и сетей ежегодно на 2-3%. Отмечается, что действующие инвестиционные программы субъектов естественных монополий в большей степени направлены на поддержание текущих фондов и ежегодное снижение износа в пределах 1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006573-vyrastut-li-tarify-na-komuslugi-iz-za-novoy-programmy-v-almaty/