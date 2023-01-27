"Может оказаться в инвалидной коляске": мальчику из Шымкента нужна операция за 28 млн тенге

Расул. Фото: из личного архива

Расулу из Шымкента 5 февраля исполнится год, но все это время его жизнь представляет собой борьбу за здоровье. Мальчик родился с грыжей на спине, через три дня после рождения ему провели операцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Через три недели его выписали домой и начался долгий путь реабилитации.

"Расул сел и пополз вовремя. Я насторожилась в тот момент, когда сын начал подниматься и вставать у опоры. На левую ножку Расул наступает неправильно: как бы заворачивает ногу внутрь. Помимо этого, у сына проблемы с мочеиспусканием, с дефекацией. Об этих симптомах меня предупредили после операции, Spina Bifida тем и опасна, что не знаешь, какие проблемы и когда настигнут твоего ребенка", – говорит мама мальчика, Тахмина Ишметова.

Летом прошлого года Расулу провели МРТ – результаты исследования мама отправила нейрохирургам из Алматы, Астаны, Узбекистана и Израиля. Израильский доктор отметил, что у ребенка развивается фиксированный спинной мозг и по мере роста состояние будет ухудшаться. У Расула может пропасть чувствительность в нижних конечностях.

"Если мы не успеем вовремя попасть на операцию, то мой сын может оказаться в инвалидной коляске. Доктор утверждает, что ребенку можно и нужно помочь. Я общалась с родителями деток с таким же диагнозом, которых уже прооперировал профессор.

Самым лучшим вариантом для проведения повторной операции является Израиль. Профессор-микронейрохирург помог многим деткам с этим диагнозом. В его практике нет ни одного случая послеоперационных осложнений. Но операция дорогостоящая: нам необходимо собрать 28 402 217 тенге. На данный момент собрали 2 997 078 тенге, осталось собрать 25 405 139 тенге", – говорит Тахмина.

Мама Расула трудится в школе учительницей, у нее нет ни сбережений, ни имущества, ни машины, чтобы продать и оплатить эту операцию.

"Я обращаюсь к вам, неравнодушные мои земляки, помогите! Помогите Расулу обрести шанс на счастливое и здоровое детство и жизнь", – заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 5169 4971 7036 0154, Тахмина И. (мама)

Halyk: 4405 6397 8675 8993, Тахмина И. (мама)

Тел.: +7 707 143 14 04

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006567-mozhet-okazatsya-v-invalidnoy-kolyaske-malchiku-iz-shymkenta-nuzhna-operatsiya-za-28-mln-tenge/